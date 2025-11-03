Antonino Andreozzi | Furlani da bambino mi fece una domanda disarmante Abbiamo un talentino nel mezzo fondo e ne arrivano 5-6 del 2010…

Antonino Andreozzi, responsabile delle Nazionali Italiani Giovanili di atletica, ha raccontato il suo cammino nell’ultima punta di Sprint2U, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Sono entrato in FIDAL nel 1995. Con la nuova governance si procedette a uno sviluppo territoriale, c’era un coordinatore nazionale e cinque coordinatori di zona, io mi occupavo del Sud Ovest. Abbiamo girato tanto per l’Italia, eravamo dei talent scout e tanta gente è uscita, lato mio sono usciti Giuseppe Gibilisco (quando l’ho proposto qualcuno mi faceva le battute “ah, in Sicilia si fa asta?”), Antonietta Di Martino e Assunta Legnante. 🔗 Leggi su Oasport.it

