antico vinaio apre a parigi festa per il 50esimo negozio nel mondo

Firenze, 3 novembre 2025 – Da Palazzo Vecchio alla Cattedrale di Notre Dame. La storia di All’Antico Vinaio nasce nel centro storico di Firenze e segna il traguardo delle 50 aperture in tutto il mondo nel cuore di Parigi. A tagliare il nastro in Rue du Petit Pont (a due passi dalla cattedrale di Notre-Dame) è stato T ommaso Mazzanti, alla guida dell’originale catena di schiacciate fiorentine, nata nel 1991 come piccola bottega di 20 metri quadri. "Emozione difficile da descrivere”. "Raggiungere il traguardo dei 50 store è un’emozione difficile da descrivere – sottolinea Tommaso Mazzanti – Quando abbiamo iniziato, mai avrei immaginato che un giorno avremmo portato le nostre schiacciate fino a Parigi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

