Anticipazioni Uomini e Donne | Ciro Solimeno nuovo tronista dopo il confronto con Martina De Ioannon

Fanpage.it apprende che oggi, durante la registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno avuto modo di confrontarsi. Presente all'incontro anche Gianmarco Steri. Maria De Filippi ha poi proposto il trono a Ciro Solimeno: l'ex corteggiatore è quindi un nuovo tronista del dating show. 🔗 Leggi su Fanpage.it

