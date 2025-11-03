Anticipazioni del Grande Fratello del 3 novembre | il ritorno in casa di Valentina

Nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto da  Simona Ventura  e prodotto da Endemol Shine Italy, in onda stasera 3 novembre a partire dalle 21:40 su Canale 5. Grande Fratello, il televoto del 3 novembre. In studio  Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli,   Floriana Secondi  e  Sonia Bruganelli. Il ritorno di  Valentina: la compagna di  Domenico  rientra in Casa dopo gli accesissimi scontri della notte di Halloween per confrontarsi con gli inquilini che hanno accusato la coppia di aver inscenato la loro crisi. Per Domenico e Valentina, però, è anche arrivato il momento di fare una scelta sul futuro della loro relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

anticipazioni del grande fratello del 3 novembre il ritorno in casa di valentina

