Anticipazioni Blanca stasera la trama della puntata finale del 3 novembre 2025 | Domenico in coma Liguori rischia il carcere

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata della stagione, Blanca è determinata a risolvere il caso del bambino scomparso, che si rivela legato a un traffico di neonati provenienti dall’Ucraina. La protagonista, nonostante la gravidanza e le tensioni personali, decide di agire da sola, mettendosi in grave pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

