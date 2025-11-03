Anticipazioni Beautiful Dal 10 Al 15 Novembre 2025 | Brooke e Hope in lacrime!

Anticipazioni Beautiful Dal 10 Al 15 Novembre 2025: Hope perde Thomas e Douglas, Steffy trionfa, Brooke e Ridge si scontrano, mentre nuove tensioni scuotono la Forrester. Anticipazioni Beautiful Dal 10 Al 15 Novembre 2025: Settimana ricca di emozioni e colpi di scena a Beautiful. Hope tenta invano di salvare la relazione con Thomas, ma lui decide di partire per Parigi insieme a Douglas. La giovane, distrutta, affronta anche il dolore di essere accusata dal bambino di aver distrutto la loro famiglia. Steffy approfitta della situazione e si mostra trionfante, alimentando lo scontro con Brooke. La tensione tra le Logan e i Forrester raggiunge livelli altissimi.

