A 87 anni, Anthony Hopkins continua a insegnarci che la grandezza non risiede solo nei premi, ma nella serenità con cui si affrontano le perdite. Dopo una carriera costellata di successi e interpretazioni leggendarie, l’ attore premio Oscar ha deciso di mettere in vendita la sua villa californiana, devastata dai recenti incendi che hanno colpito la zona di Los Angeles. Una scelta dolorosa ma lucida, quella di un uomo che ha imparato a lasciare andare, ricordando che — come ha detto lui stesso — “l’unica cosa che portiamo con noi è l’amore che diamo”. Anthony Hopkins e la villa da sogno, segnata dal fuoco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anthony Hopkins, in vendita la sua villa californiana da 5 milioni di sterline