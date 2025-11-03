Ansia Roma | Dybala sbaglia il rigore e si fa male Gasperini | È una cosa più grave | Come sta e i tempi di recupero

“E questa è una cosa più grave del rigore sbagliato. Perché Paulo stava giocando con qualità e condizione, purtroppo si è infortunato e cercheremo di recuperarlo velocemente perché lui ci fa alzare il livello”. Così Gian Piero Gasperini nel post Milan-Roma a proposito dell’infortunio di Paulo Dybala. L’argentino si è fatto male dopo aver calciato il rigore respinto da Mike Maignan ed è stato costretto a lasciare il campo. Il rigore, l’infortunio: la sera nera di Dybala. Dybala si è immediatamente toccato il flessore dopo aver calciato e dopo un minuto è stato sostituito, lasciando spazio a Tommaso Baldanzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ansia Roma: Dybala sbaglia il rigore e si fa male. Gasperini: “È una cosa più grave” | Come sta e i tempi di recupero

