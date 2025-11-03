Annuncio da Sky Sport il sogno di mercato è più vicino | il giocatore ha detto sì al Napoli!

È un Napoli che, dopo il pareggio nell’ultima giornata di Serie A, si gode il primato in solitaria in classifica. Un segnale, certamente, tutt’altro che banale per la compagine allenata di Antonio Conte, che ora deve ritrovare smalto anche nella UEFA Champions League. C’è da dimenticare la debacle contro il PSV a Eindhoven, anche per avanzare per quanto concerne il discorso qualificazione. Intanto, una buona notizia arriva fuori dal campo per i tifosi del Napoli: skysport.ch lancia la bomba di mercato, che rischia di infiammare la sessione di gennaio ormai alle porte. Secondo la medesima fonte, gli azzurri continuano a insistere per Kobbie Mainoo del Manchester United: ci sono grosse novità che lasciano presagire a un qualcosa di potenzialmente buono. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Annuncio da Sky Sport, il sogno di mercato è più vicino: il giocatore ha detto sì al Napoli!

