Annunciata l' inaugurazione del corridoio verde alle spalle dell' università

Cerimonia di inaugurazione del cosiddetto “corridoio verde” alle spalle dell'università Gabriele d'Annunzio di Pescara.Il taglio del nastro è programmato alle ore 11 di martedì 4 novembre.Davanti all’ingresso dell’ateneo di via Falcone e Borsellino si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

