Anna Viliani uccisa a coltellate dal figlio chiuse le indagini | Contesto familiare gravato da tensioni e disagio

Ci sono degli aggiornamenti sull'uccisione di Anna Viliani per mano del figlio, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi a Montepiano di Vernio, in provincia di Prato. La procura del capoluogo ha comunicato di aver concluso le indagini preliminari sull'omicidio. L'indagato è il. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Uccise la madre con 50 coltellate e poi incendiò casa. “E’ incapace di intendere e pericoloso” - Chiuse le indagini sull’orribile delitto di Montepiano: la donna, Anna Viliani, fu lasciata agonizzante per ore ... Lo riporta msn.com

Milano, 29enne uccisa con 24 coltellate dall'ex 52enne - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it

Femminicidio a Milano, 'uccisa con 24 coltellate' - Lo si evince dall'imputazione a carico del suo compagno, il 52enne Gianluca Soncin, che l'avrebbe ammazzata "al ... Segnala ansa.it