Anna Laura Valsecchi accoltellata a Milano ecco l’uomo ricercato visto dalle telecamere Il giallo sull’aggressione senza motivo

È un uomo dall’età apparente di almeno 50 anni quello ricercato per l’ aggressione ad Anna Laura Valsecchi. La 43enne è stata accoltellata alla schiena con un coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. L’aggressione è avvenuta alle 9 del mattino, quando la zona è piena di pendolari diretti al lavoro e passanti. L’identikit dell’aggressore. Dalle foto emerse dalle telecamere di sicurezza, l’uomo appare di statura media e con i capelli bianchi. Al momento dell’aggressione indossava una giacca a vento azzurra e blu. In una mano portava una shoppper verde. Ai piedi aveva delle scarpe da ginnastica e indossava uno zaino. 🔗 Leggi su Open.online

