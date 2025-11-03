angelo mascali custodia cautelare in carcere per rapine

A Catania i carabinieri hanno arrestato una banda di cinque persone accusate di rapina aggravata in concorso e porto illegale di armi. Secondo la Procura a capo dell’organizzazione si trovava Angelo Mascali, 64enne ex collaboratore di giustizia e in passato figura di rilievo della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, tra le più importanti di Cosa nostra. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

