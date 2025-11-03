Angelo Duro sul palco con Ho tre belle notizie | due nuove date nelle Marche

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Prosegue il tour di Angelo Duro, con il suo spettacolo "Ho tre belle notizie", che ha fatto registrare un’incredibile serie di ‘sold out’. Il ‘giro d’Italia’ del comico e attore siciliano si arricchirà di due nuove tappe nelle Marche: il suo show – organizzato dalla Best Eventi –. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

