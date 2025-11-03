anduril sbarca nel pacifico e cambia la geografia della difesa

L’evoluzione della difesa passa sempre più dal software alla strategia industriale. In pochi anni Anduril è diventata il simbolo di questa transizione, spostando il baricentro dall’innovazione digitale alla produzione di sistemi autonomi pronti per l’impiego operativo. Il volo del drone Fury segna un passo concreto verso una nuova generazione di piattaforme intelligenti, pensate per cooperare con piloti e comandanti umani. Allo stesso tempo la costruzione della fabbrica australiana per i Ghost shark e la valutazione di un ingresso in Giappone mostrano come la tecnologia si traduca in geografia, con l’azienda americana che ridisegna la mappa delle alleanze industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

