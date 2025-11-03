Andrea Panfili concerto per pianoforte nella chiesa di S Caterina da Siena
Dopo anni dedicati alla riscoperta di autori poco conosciuti o dimenticati e alla divulgazione di composizioni inedite provenienti da diversi archivi musicali italiani, il pianista Andrea Panfili torna ad eseguire i grandi autori classici.Era un’esigenza già avvertita da qualche tempo, suscitata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
