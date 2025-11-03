Andrea Obiso e Orchestra Senzaspine

Il 10 novembre alle ore 21 al Teatro Auditorium Manzoni, l’Orchestra Senzaspine incontra Andrea Obiso, violino solista e spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, uno dei talenti italiani più acclamati sulla scena internazionale.Sotto la direzione del M° Tommaso Ussardi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

