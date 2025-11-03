Andrea Delogu il silenzio dopo la morte del fratello | annullate le puntate de La Porta Magica cosa succede a Ballando con le stelle

Leggo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu si è rifugiata nel silenzio dopo la morte del fratello Evan Delogu, il 18enne vittima di un incidente in moto la scorsa settimana a Bellaria, nel Riminese. La conduttrice. 🔗 Leggi su Leggo.it

andrea delogu il silenzio dopo la morte del fratello annullate le puntate de la porta magica cosa succede a ballando con le stelle

© Leggo.it - Andrea Delogu, il silenzio dopo la morte del fratello: annullate le puntate de "La Porta Magica", cosa succede a Ballando con le stelle

News recenti che potrebbero piacerti

andrea delogu silenzio dopoAndrea Delogu rompe il silenzio: le prime parole dopo la morte del fratello Evan - Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan. Da donnaglamour.it

andrea delogu silenzio dopoAndrea Delogu, 'La Porta Magica' salta ancora: lungo stop dopo il lutto. Come cambia il palinsesto - Dopo la morte del fratello Evan, Rai 2 prolunga la sospensione de La Porta Magica. Segnala libero.it

andrea delogu silenzio dopoAndrea Delogu, il silenzio dopo la morte del fratello: annullate le puntate de "La Porta Magica" - Andrea Delogu si è rifugiata nel silenzio dopo la morte del fratello Evan Delogu, il 18enne vittima di un incidente in moto la scorsa ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Silenzio Dopo