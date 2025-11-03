andrea delogu il dolore per la morte del fratello rotto solo da una frase il suo programma in rai slitta ancora

“È un momento devastante. Non mi sento di dire nulla”: sono queste finora le uniche parole pronunciate da Andrea Delogu (e raccolte da Repubblica) da quando la drammatica morte del fratello Evan, di appena 18 anni, l’ha travolta dal dolore. Le ha pronunciate durante il funerale avvenuto venerdì scorso 31 ottobre a Bellaria nella Riviera Romagnola. Da allora di Andrea Delogu non si sa niente. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

