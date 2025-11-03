Andrea chi è il figlio di Francesco Pannofino e cosa fa nella vita?

Nato nel 1998,  Andrea Pannofino  ha 27 anni ed è il figlio del celebre doppiatore e attore  Francesco Pannofino  e di sua moglie,  Emanuela Rossi, anche lei un nome molto noto nel mondo del doppiaggio. Spesso intervistato da riviste e in trasmissioni televisive, il giovane si è detto orgoglioso del successo dei suoi genitori:  “Sono fiero di loro sia come professionisti sia soprattutto come persone. Non mi hanno mai fatto mancare niente. Volevo ringraziarli di questo”.  Anche lui sta provando a seguire le loro orme: ad oggi sta provando a ritagliarsi il suo spazio come attore. Ha cominciato con qualche piccolo ruolo in  Boris, amata serie tv con protagonista il padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

