Nato nel 1998, Andrea Pannofino ha 27 anni ed è il figlio del celebre doppiatore e attore Francesco Pannofino e di sua moglie, Emanuela Rossi, anche lei un nome molto noto nel mondo del doppiaggio. Spesso intervistato da riviste e in trasmissioni televisive, il giovane si è detto orgoglioso del successo dei suoi genitori: “Sono fiero di loro sia come professionisti sia soprattutto come persone. Non mi hanno mai fatto mancare niente. Volevo ringraziarli di questo”. Anche lui sta provando a seguire le loro orme: ad oggi sta provando a ritagliarsi il suo spazio come attore. Ha cominciato con qualche piccolo ruolo in Boris, amata serie tv con protagonista il padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea, chi è il figlio di Francesco Pannofino e cosa fa nella vita?