Andar per frantoi 2025

Dopo la bruschetta da guinness dei primati dello scorso anno, ritorna la manifestazione nazionale “Andar per Frantoi”, promossa dall’associazione Città dell’Olio, che quest’anno a Castiglion Fiorentino sarà tutta dedicata al “wellness”.“La grande Festa dell’Olio Nuovo” sarà di scena sabato22 e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Andar per frantoi e per vigneti sui Colli Bolognesi - La stagione autunnale è tra le migliori interpreti dei Colli Bolognesi, quando il paesaggio si trasforma in un affresco dorato, profumato d’uva e olive. huffingtonpost.it scrive

Un’esperienza da non perdere a bordo di un treno speciale: Espresso Assisi offre un programma tra borghi e antichi frantoi alla scoperta dell’oro verde - L’Umbria in autunno è una regione magica da scoprire per i colori che la natura regala ma soprattutto per la tradizione gastronomica del territorio. Lo riporta siviaggia.it

L'Umbria rurale protagonista di Frantoi aperti 2025 - Con la 28/a edizione di Frantoi aperti, evento simbolo dell'oleoturismo in Italia, torna alla ribalta tutta l'Umbria rurale. ansa.it scrive

