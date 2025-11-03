Ancora una serata di follia a Novoli | cartelli stradali scagliati contro le auto Dove sono le istituzioni?

Firenze, 3 novembre 2025 – Ennesimo episodio di follia a Novoli. Ieri sera poco dopo le 21 un uomo ha scaraventato dei cartelli stradali su due auto posteggiate in via Villa Demidoff. “Ho sentito un gran baccano e mi sono subito affacciata - racconta Maria -. Ho visto un balordo incappucciato che danneggiava due automobili usando i cartelli di divieto di sosta. Tra l’altro, uno di questi è rimasto pure in mezzo alla strada. È successo tutto in pochissimo tempo. Il delinquente è poi scappato verso via di Novoli”. Non da poco i danni arrecati alle vetture. Ieri sera, sono subito accorse due pattuglie dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

