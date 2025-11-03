Ancora un terremoto in Afghanistan | scossa di magnitudo 6,3

La terra continua a tremare in Afghanistan. Lunedì 3 novembre, attorno all’una di notte locale, una violenta scossa di magnitudo 6,3 è stata registrata nel Nord del Paese, a circa 35 chilometri dalla città di Khulm non lontano da Mazar-e-Sharif e a 10 di profondità. Il potente sisma è stato avvertito anche nella capitale Kabul. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali in un videomessaggio alla stampa, ci sono almeno 20 morti e più di 300 feriti, ma si teme che il bilancio definitivo possa essere ancor più alto. CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ancora un terremoto in Afghanistan: scossa di magnitudo 6,3

