Ancora un riconoscimento per LAND?CRAFTED | Peccioli in primo piano nell' architettura mondiale
Peccioli entra ancora nel panorama internazionale dell’architettura contemporanea grazie al riconoscimento ottenuto dal progetto LAND?CR.AF.T.ED, premiato all’interno della prestigiosa selezione ‘Architizer A+Awards 2025 - Best of Year’. Ogni anno, la piattaforma Architizer premia i progetti che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
