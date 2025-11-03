Ancora strage sul lavoro 5 morti da Nord a Sud Italia

Marco Iazzetta aveva 63 anni, è morto dopo quasi due mesi di agonia in ospedale: lo scorso 10 settembre cadde dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione nel quartiere napoletano di Scampia, dove stava lavorando come operaio. Tarcisio Valci, invece, di anni ne aveva 56, e anche lui era operaio: stamattina è caduto dal cassone di un autocarro all’interno degli spazi della ditta Ossola. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ancora strage sul lavoro, 5 morti da Nord a Sud Italia

Leggi anche questi approfondimenti

25 anni dopo la strage di Cadrezzate, il 48enne è fuggito dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia scavalcando un muro di 10 metri - facebook.com Vai su Facebook

La strage sul lavoro a Casteldaccia con 5 operai morti: ci sono altri 4 indagati https://ift.tt/bBMTlx3 - X Vai su X

Ancora strage sul lavoro, 5 morti da Nord a Sud Italia - Marco Iazzetta aveva 63 anni, è morto dopo quasi due mesi di agonia in ospedale: lo scorso 10 settembre cadde dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione nel quartiere napoletano di Scam ... Si legge su msn.com

I 5 morti sul lavoro in un giorno dicono che questa è un'emergenza - Di Bella (Anmil): «Ogni vittima è una sconfitta». Lo riporta avvenire.it

“Il collega di mio marito singhiozzava e mi disse: è stato solo un attimo”. I morti sul lavoro raccontati dai familiari: “È ora di chiamarli omicidi” - Le storie di chi ha perso i propri cari in incidenti sul lavoro e la battaglia per chiamarli "omicidi" anziché tragedie ... Scrive ilfattoquotidiano.it