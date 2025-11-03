Ancora fuoco | devastate le auto di un marittimo e di una pensionata aperta inchiesta sull' incendio

Scoppia l'incendio in una Bmw serie 3 e le fiamme, in pochi minuti, avvolgono anche l'Opel Corsa che era posteggiata a pochi passi. È accaduto in via Segni a Sciacca dove sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. Proprio i militari dell'Arma si stanno adesso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it