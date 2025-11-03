Ancora fuoco | devastate le auto di un marittimo e di una pensionata aperta inchiesta sull' incendio

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia l'incendio in una Bmw serie 3 e le fiamme, in pochi minuti, avvolgono anche l'Opel Corsa che era posteggiata a pochi passi. È accaduto in via Segni a Sciacca dove sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. Proprio i militari dell'Arma si stanno adesso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fuoco devastate auto marittimoNotte di fuoco in provincia. Incendiate quattro autovetture a Tricase, Parabita e Marittima - Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato i righi. leccenews24.it scrive

fuoco devastate auto marittimoNotte di fuoco nel Salento. In fiamme diverse auto in vari centri della provincia - Lecce – Davvero una notte di fuoco nel Salento con ben tre auto in fiamme in altrettanti paesi della provincia. Si legge su corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Fuoco Devastate Auto Marittimo