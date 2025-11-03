Ancona, 3 novembre 2025 – Più di 70 studenti e docenti coinvolti da Pesaro a San Benedetto, con Loreto a fungere da perno. Un menù ampio e variegato per un viaggio di saperi e sapori nelle Marche del gusto, tra “piatti tipici del territorio e specialità di terra, mare o fritte, accompagnati da vini donati dagli Istituti agrari della regione e dall’Istituto regionale di tutela vini”. E quella “responsabilità, che stiamo gestendo con impegno e passione. Perché consapevoli che non capiti tutti i giorni di poter cucinare per occasioni così speciali, come la visita del Capo dello Stato per la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, si preparano i piatti per il presidente Mattarella: “Il menù realizzato dai nostri studenti”