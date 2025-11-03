Ancona sempre più all’inseguimento Rovinelli manda ko il Giulianova

Ancona 1 Giulianova 0 (4-2-3-1): Salvati 7; Ceccarelli 6 (29’ st Mancino 6), Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 7,5, Calisto 6 (35’ st Sparandeo sv); Miola 6 (17’ st Proromo 6,5), Gerbaudo 7,5; Zini 6 (45’ Pecci 6,5), Meola 6, Cericola 6 (49’ st Petito sv); Kouko 6. A disp. Mengucci, Attasi, De Luca, Di Blasio. All. Maurizi 6,5. GIULIANOVA (3-5-2) Vandelli 6; Morri 6, Pertosa 6 (46’ st Scimia sv), Vuillermoz 5,5; Crosariol 6, Scarsella 6, Esposito 6,5, Vitale 5,5 (25’ Mbaye 6, 46’ st Cisse sv), Agostini 5; Odianose 6 (38’ Spalek 6, 37’ st Gallo sv), Martiniello 6,5. A disp. Morigi, Pesoli, Giglio, Fiaschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona sempre più all’inseguimento. Rovinelli manda ko il Giulianova

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inseguimento rocambolesco tra le campagne di Corridonia. I carabinieri fermano un 22enne. Tutti i dettagli nell'articolo al primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, domani scatta il raduno. Rovinelli a un passo dai biancorossi - organizzativa: la dirigenza dell‘Ancona continua a lavorare su più fronti in vista dell‘avvio del ritiro estivo alle Terre di Maluk previsto per ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Ancona, Gulinatti per la mediana: Belcastro e Ndoye sono ai dettagli. Piace Rovinelli, rallenta Tenkorang - Hanno già firmato tutti quei giocatori che erano stati bloccati nei giorni scorsi dal direttore sportivo Pietro Tamai: sono nuovi giocatori ... Secondo corriereadriatico.it

Arrivato anche il centrale Rovinelli. Gadda prova subito la difesa a tre. Oggi a Osimo il primo test verità - L’Ancona di Gadda suda, sbuffa e si forgia nell’oasi verde delle Terre di Maluk, anche per preparare la prima amichevole stagionale prevista oggi pomeriggio al Diana contro l’Osimana, a porte chiuse. Scrive ilrestodelcarlino.it