Anche Wembanyama è umano e stecca | Phoenix ringrazia Lakers ok col solito Doncic

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un inizio di stagione super il fenomeno francese incappa in una gara no: 9 punti con 414 al tiro, e San Antonio perde. I Bulls si fermano a New York, Oklahoma City divora i Pelicans. Senza Morant, Memphis ko a Toronto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

