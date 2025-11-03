Anche Wembanyama è umano e stecca | Phoenix ringrazia Lakers ok col solito Doncic
Dopo un inizio di stagione super il fenomeno francese incappa in una gara no: 9 punti con 414 al tiro, e San Antonio perde. I Bulls si fermano a New York, Oklahoma City divora i Pelicans. Senza Morant, Memphis ko a Toronto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
