Anche i grandi amori finiscono | Ultimo e Manuela Arcuri tornano single amori al capolinea

3 nov 2025

Nel mondo dello spettacolo, anche le storie più romantiche possono arrivare al capolinea. Due coppie molto amate dal pubblico sembrano attraversare un momento di profonda crisi: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo da una parte, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco dall’altra. Da settimane si rincorrono voci sulla fine del legame tra il cantautore romano e la figlia di Heather Parisi, mentre l’attrice di Carabinieri ha scelto di confermare personalmente la separazione dal marito, dopo anni di amore e di riservatezza. Due addii che raccontano quanto la fragilità dei sentimenti possa toccare anche chi, fino a poco tempo fa, sembrava vivere un equilibrio perfetto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

