Anche i grandi amori finiscono | Ultimo e Manuela Arcuri tornano single amori al capolinea

Nel mondo dello spettacolo, anche le storie più romantiche possono arrivare al capolinea. Due coppie molto amate dal pubblico sembrano attraversare un momento di profonda crisi: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo da una parte, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco dall’altra. Da settimane si rincorrono voci sulla fine del legame tra il cantautore romano e la figlia di Heather Parisi, mentre l’attrice di Carabinieri ha scelto di confermare personalmente la separazione dal marito, dopo anni di amore e di riservatezza. Due addii che raccontano quanto la fragilità dei sentimenti possa toccare anche chi, fino a poco tempo fa, sembrava vivere un equilibrio perfetto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Anche i grandi amori finiscono: Ultimo e Manuela Arcuri tornano single, amori al capolinea

Approfondisci con queste news

Anche i grandi amori, a volte, nascono piano. Cesare Cremonini ha raccontato ad Alessandro Cattelan che “La nuova stella di Broadway” non gli era piaciuta subito. Oggi è uno dei suoi brani più amati, la prova che, nella musica come nella vita, certe emozion - facebook.com Vai su Facebook

MERTENS-NAPOLI: ufficiale il ritorno a gettone | Fulmine a ciel sereno: certi amori non finiscono mai - E' il caso di Mertens e del Napoli: il belga è pronto al ritorno. Segnala napolipiu.com

Non solo Brangelina. Ecco 28 grandi amori sbocciati sul set - La relazione ormai tramontata tra Angelina Jolie e Brad Pitt nacque nel 2005 durante le riprese di «Mr. Riporta corriere.it