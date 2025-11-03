Anas online il nuovo sito web | Prosegue l’evoluzione digitale azienda sempre più accessibile

Roma – Un portale web nel segno dell’innovazione e dei servizi ai cittadini. È online il nuovo sito istituzionale di Anas (Gruppo Fs Italiane) rinnovato nella struttura, la grafica e le funzionalità. Offre un’esperienza di navigazione più fluida e immediata; ancora più accessibili e aggiornate le informazioni sulla viabilità, le offerte di lavoro e le gare in corso. “Il nuovo portale è stato costruito sulla base delle esigenze degli utenti. Rappresenta un passo concreto nelle strategie di innovazione e digitalizzazione dell’azienda – spiega l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – in un’epoca dove l’accesso all’informazione deve essere rapido, trasparente e inclusivo, abbiamo voluto costruire una piattaforma al servizio dei cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

