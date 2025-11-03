Analisi tra budget e concorrenza | quanto il calciomercato incide sul successo di una squadra?
È chiaro che i soldi aiutano, ma non bastano per spo?stare gli equilibri. Il mercato estivo di quest’anno ha raggiunto delle cifre record, però c’è da dire che non è matematico che chi spende di più è anche colui che alza più coppe. Vediamo alcuni esempi reali e scopriamo cosa dicono gli studi sul rapporto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Il webinar formativo organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale è rivolto alle aziende che vogliono approfondire il tema dell'analisi delle vendite tramite report periodici e budget, con l'obiettivo, in particolare, di evidenziare le diverse… - X Vai su X
Analisi e riflessioni post-Messico: Ferrari divisa tra Leclerc e Hamilton, Leclerc festeggia 50 podi. F1 Academy in crescita, Russell rinnova con Mercedes, FIA chiude il budget cap, Bearman conquista tutti. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf - facebook.com Vai su Facebook