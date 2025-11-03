Amore mio tesoro | Jennifer Aniston rompe il silenzio e ufficializza la relazione con Jim Curtis ecco chi è il suo nuovo fidanzato

“Amore mio”. Jennifer Aniston ufficializza su Instagram la relazione con il fidanzato Jim Curtis. È di poche ore fa il post in bianco e nero che la star di Friends ha pubblicato con un certo trasporto emotivo. Aniston ha infatti augurato buon compleanno al suo fidanzato pubblicando una foto che ritrae lui a figura intera e lei dietro che ne cinge il petto abbracciandolo: “Buon compleanno amore mio. Tesoro”, è la scritta che accompagna la foto, scritta coronata da una emoji a forma di cuore rosso. Il post entusiasta della star di Morning Show arriva quasi due mesi dopo aver reso pubblica, anche se senza troppo clamore, la sua relazione con Curtis condividendo su IG una serie di foto estive che includevano scatti con Courtney Cox, Sandra Bullock, Adam Sandler e altre star di fama mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

