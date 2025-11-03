Amici 25 le pagelle di domenica 2 novembre | Riccardo emoziona con Zarrillo Valentina da karaoke

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 novembre 2025 è andata in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Riccardo sarà uno dei protagonisti di quest'edizione e lo dimostra con la cover di 5 giorni di Michele Zarrillo. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it



