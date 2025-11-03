Amendola scenario di ' Falcon Strike' l' esercitazione internazionale con 1000 militari e 50 aerei
Prende il via oggi, lunedì 3 novembre, presso la base aerea di Amendola, la Falcon Strike 2025, la più importante esercitazione internazionale dell’Aeronautica Militare e una delle principali attività addestrative della Difesa per l’anno in corso.L’esercitazione, che si protrarrà fino al 14. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
