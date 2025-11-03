Ambrosini avvisa l’Inter | Sommer sta perdendo sicurezza ecco dov’è il problema

Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Ambrosini, ospite a DAZN, ha condiviso le sue impressioni sulla lotta scudetto, puntando i riflettori sulla forza dell’ Inter di Cristian Chivu. L’ex capitano del Milan ha elogiato la compattezza e la determinazione dei nerazzurri, vedendoli come una delle principali candidate alla vittoria del titolo. LOTTA SCUDETTO – Inter e Napoli rimarranno le lepri. Dal punto di vista della struttura e quant’altro rischiano di dettare il passo, poi se la Juventus dovesse uscire dalle coppe potrebbe prendere un po’ di metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

