Amazon Fire TV pirateria e IPTV | parte in Germania e Francia il blocco delle app illecite

Dday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche giorno in Francia e Germania è partito un programma pilota che vede Amazon al fianco della Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) per combattere la pirateria. Gli utenti verranno avvisati con un popup, poi le app illecite verranno rimosse.. 🔗 Leggi su Dday.it

amazon fire tv pirateria e iptv parte in germania e francia il blocco delle app illecite

© Dday.it - Amazon, Fire TV, pirateria e IPTV: parte in Germania e Francia il blocco delle app illecite

