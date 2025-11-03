Altri monumenti a Roma a rischio crollo come la Torre dei Conti? Dalla Domus Aurea alle Mura Aureliane la mappa della paura

Il recente crollo della Torre dei Cont i nel centro di Roma ha riacceso i riflettori su un’emergenza che da anni attraversa il patrimonio archeologico della capitale. Non si tratta di eventi isolati o imprevedibili, ma di una sequenza di cedimenti che testimonia un mix pericoloso di incuria, controlli insufficienti e ritardi nella manutenzione ordinaria. D’altronde la storia di Roma è costellata di episodi traumatici, come il cedimento della porzione meridionale del Colosseo in seguito al terremoto del 9 settembre 1349, a pochi metri proprio da largo Ricci dove oggi è venuta giù la Torre dei Conti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

