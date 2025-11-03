altra giornata da dimenticare per gli arbitri tra bisseck e il gestaccio impunito di saelemaekers

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 10° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Si poteva perdere. Il Como è una Dea più giovane e più tecnica. Cesc è un Gasp più simpatico. Dominano per 80 minuti questi pronipoti tramaglini. Per fortuna nostra con poche soluzioni d’attacco. Per fortuna nostra il serbo barbone è lì a rimediare ai suoi stessi errori. E noi caro Zio Vanja sopporteremo con pazienza le prove che il destino ci manderà. Lasciatemelo dire con le parole che Checov affida a Sonia. Noi sopporteremo con pazienza la pressione costante lariana che ci schiaccia e ci toglie il fiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

