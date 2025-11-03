Alta tensione Usa-Venezuela Prove di sbarco dei marines

Gli Stati Uniti rafforzano la propaganda per provocare la caduta della repubblica venezuelana guidata da Nicolas Maduro. Non bastasse il dispositivo militare in completamento nei Caraibi con l’arrivo della portaerei Gerald Ford, il Pentagono sforna comunicati in serie per accreditare l’imminente escalation. Sbarco sulle coste venezuelane? Perché no. Il Comando Sud pubblica il video della 22esima Unità dei Marines "in addestramento a Porto Rico": un mezzo anfibio di trasporto truppe, veicoli e armi, è ritratto in fase di sbarco con sorveglianza di elicotteri (come da manuale). E il report annesso classifica l’esercitazione "a supporto delle operazioni del Dipartimento della Guerra e delle priorità del presidente degli Stati Uniti per contrastare il traffico di droga e proteggere la patria". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alta tensione Usa-Venezuela. Prove di sbarco dei marines

