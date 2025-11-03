Alt celebra 40 anni di impegno contro la trombosi e 30 anni di Agende del cuore
Bergamo. Prendersi cura di sé non significa solo gestire il tempo, ma riempire la vita di scelte che la rendono più lunga e più piena: lo sa bene ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Ente Filantropico, che nel 2026 celebra un doppio traguardo: 40 anni di impegno nella prevenzione delle malattie da Trombosi e 30 anni di Agende del Cuore. Un anniversario importante che ALT sceglie di festeggiare con un simbolo prezioso: l’Agenda del Cuore 2026, una “agenda d’oro” che racchiude e racconta quarant’anni di dedizione alla conoscenza, alla ricerca e alla salute di tutti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
