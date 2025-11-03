Alpinisti italiani dispersi in Nepal in corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo

Sono in corso le ricerche di due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari, sull'Himalaya. Sarebbero rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate verificatesi nei giorni scorsi. Di loro non si hanno notizie da sabato 1 novembre. Soccorso in elicottero il capo spedizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

