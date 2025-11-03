Alonso e il brasiliano Ancelotti rivelano i colloqui

2025-11-03 22:26:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso e l’allenatore del Brasile Carlo Ancelotti dicono di aver parlato con Vinicius Junior della risposta furiosa dell’attaccante alla sostituzione durante la vittoria del Clasico contro il Barcellona. Il nazionale brasiliano ha reagito in modo petulante quando Rodrygo lo ha sostituito al 72? all’Estadio Santiago Bernabeu il 26 ottobre, dove è stato anche ammonito dopo un alterco in campo tra giocatori dopo il fischio finale. “Ho parlato con Vinicius dell’accaduto, della sua reazione”, ha detto Ancelotti. “Gli ho detto quello che pensavo, che era un errore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Alonso e il brasiliano Ancelotti rivelano i colloqui

I giocatori del Real Madrid rimpiangono Ancelotti: frustrati dal nuovo metodo di Xabi Alonso - Il cambio da Ancelotti a Xabi Alonso ha creato grandi malumori nello spogliatoio del Real Madrid: i giocatori sono insoddisfatti e provati dalle nuove ... Si legge su fanpage.it

Rodrygo rivela: «Ho vissuto un anno difficile, non riuscivo a giocare. Ancelotti è stato fondamentale. Avevo firmato col Barcellona». Chi è il brasiliano e cosa è successo - Rodrygo Goes, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana, ha rivelato al quotidiano spagnolo As di aver passato un periodo molto complicato a livello personale che ha influito anche sul ... Lo riporta ilmessaggero.it