Almeno 20 morti e trecento feriti in un terremoto nel nord dell’Afghanistan

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito il nord dell’Afghanistan, causando la morte di almeno 20 persone. Poco più di due mesi fa il paese era stato colpito dal sisma più mortale della sua storia recente. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Almeno 20 morti e trecento feriti in un terremoto nel nord dell’Afghanistan

Scopri altri approfondimenti

Afghanistan, almeno venti morti in un terremoto a Mazar-el-Sharif - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina Almeno 6 i morti negli attacchi notturni di Mosca, tra loro anche 2 bambini. Lo riferisce sui social Zelensky: "Colpite le nostre infrastrutture energetiche ma anche molti edifici residenziali. La Russia non sente abbastanza pressione". Immagini @Zele - X Vai su X

Pakistan: 20 morti in attacco suicida contro meeting elettorale - Almeno venti persone, fra cui un influente uomo politico locale, sono state uccise in un attentato contro un comizio elettorale rivendicato dai talebani. Scrive notizie.tiscali.it

Wafa, almeno 15 morti in attacchi a Gaza City - Almeno 15 palestinesi sono stati uccisi, la maggior parte dei quali bambini e donne, e decine sono rimasti feriti in un attacco israeliano sul quartiere di Al- Riporta ansa.it

Media, almeno 29 morti a Gaza oggi, 15 a Gaza City - Almeno 29 persone sono state uccise da stamattina nella Striscia di Gaza a causa degli incessanti attacchi militari israeliani. Segnala ansa.it