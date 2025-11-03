Almanacco | Martedì 4 Novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Martedì 4 Novembre è il 308° giorno del calendario gregoriano, mancano 57 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Carlo BorromeoProverbio di NovembreSe di novembre non avrai arato tutto l'anno sarà tribolatoAccadde Oggi1921 - La salma del Milite Ignoto viene inumata nell'Altare della.

Almanacco | Martedì 4 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Lo stesso giorno saranno alluvionate anche Grosseto e Pontedera: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del g