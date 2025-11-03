almanacco del giorno giovedì 30 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Germano di Capua e scopo sono una pioggia Orton belle sono nati oggi Diego Armando Maradona è Norberto Solano e Ivanka Trump stiamo scherzando invece il viaggio nel tempo ci porta invece in una trasmissione radiofonica di orto When del 1938 lo provo col panico ha cambiato per sempre il modo in cui media gestivano le notizie dimostrò Il potere della radio e la necessità di chiarezza nel distinguere finzione in realtà mai sotto valutare l'impatto di un buon Sound design e noi lo ricorderete ancora fa notizia Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi buon compleanno buon compleanno Giovanni facciamo a Felice se facciamo tantissimi auguri anche a Marta Monica salutiamo Sabrina Andrea Giuseppe buona giornata a ciascuno di voi e allora noi ci salutiamo dopo aver fatto punto con la curiosità del giorno è il tuffo anche nel passato Vi ricordiamo che oggi anche la giornata della memoria del dialogo tra i popoli teniamo a mente buon proseguimento di ascolto è rettale in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 03-11-2025