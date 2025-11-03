Alluvione 2023 i comitati chiedono più tempo per i ristori Scadenze troppo strette così è impossibile
A due anni dall’alluvione che tra il 2 e il 3 novembre 2023 devastò la piana tra Firenze, Prato e Pistoia, i comitati dei cittadini colpiti sono tornati a farsi sentire. Questa mattina si sono riuniti in presidio davanti alla Prefettura di Firenze per chiedere al governo una proroga dei termini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
