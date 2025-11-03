Alluvione 2023 i comitati chiedono più tempo per i ristori Scadenze troppo strette così è impossibile

Firenzetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni dall’alluvione che tra il 2 e il 3 novembre 2023 devastò la piana tra Firenze, Prato e Pistoia, i comitati dei cittadini colpiti sono tornati a farsi sentire. Questa mattina si sono riuniti in presidio davanti alla Prefettura di Firenze per chiedere al governo una proroga dei termini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

alluvione 2023 comitati chiedonoLe richieste dei comitati. Chiarezza, lavori e ristori: "Ricostruzione lumaca" - Nell’ultimo documento dei cittadini di Galceti le criticità del Rio Bagni, . Lo riporta msn.com

Contributi per l’alluvione 2023. La Regione chiede più tempo - Una proroga per consentire ai cittadini danneggiati dall’alluvione di novembre 2023 di presentare la domanda per i contributi. Come scrive lanazione.it

Alluvione, pronta nuova battaglia: "Più tempo per avere i rimborsi" - Il coordinamento dei comitati dei cittadini rilancia e chiede un’ulteriore proroga, più sostanziosa, rispetto alle precedenti sulla recente... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alluvione 2023 Comitati Chiedono