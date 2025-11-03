All’ospedale Manzoni di Lecco un corso contro la violenza di genere ma i relatori sono tutti uomini

Ilgiorno.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco, 3 novembre 2025 – Un corso per imparare a sostenere le vittime di violenza e contro la violenza di genere in ospedale. I relatori però sono tutti uomini. Il corso. I manager della sanità pubblica lecchese hanno organizzato un convegno sulla prevenzione, il contrasto e il sostegno a favore delle donne vittime di violenza, oltre che sui centri di rieducazione per uomini autori di violenza. “L’iniziativa intende spingere ad interrogarsi come professionisti sanitari dell'Asst di Lecco e come cittadini sul tema della violenza di genere ”, spiegano i promotori del corso di formazione, in programma venerdì 21 novembre nell'aula magna dell'ospedale di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

all8217ospedale manzoni di lecco un corso contro la violenza di genere ma i relatori sono tutti uomini

© Ilgiorno.it - All’ospedale Manzoni di Lecco un corso contro la violenza di genere, ma i relatori sono tutti uomini

Scopri altri approfondimenti

Lecco: si impara a partorire con la didattica a distanza - All’ospedale di Lecco le future mamme svolgono l’ultima parte del corso preparto in dad. ilgiorno.it scrive

Corso Manzoni, in arrivo le nuove isole salvapedoni - Opere che, sottolinea l’assessora ai Lavori pubblici Alice Moggi, hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza gli ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Lecco, ancora 176 ricoverati Covid all’ospedale Manzoni: situazione peggiore rispetto a fine ottobre - A Lecco crescono i numeri dei ricoverati per Covid rispetto a fine ottobre, nel pieno della seconda ondata pandemica in Lombardia. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: All8217ospedale Manzoni Lecco Corso