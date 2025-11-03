All’ospedale Manzoni di Lecco un corso contro la violenza di genere ma i relatori sono tutti uomini

Lecco, 3 novembre 2025 – Un corso per imparare a sostenere le vittime di violenza e contro la violenza di genere in ospedale. I relatori però sono tutti uomini. Il corso. I manager della sanità pubblica lecchese hanno organizzato un convegno sulla prevenzione, il contrasto e il sostegno a favore delle donne vittime di violenza, oltre che sui centri di rieducazione per uomini autori di violenza. “L’iniziativa intende spingere ad interrogarsi come professionisti sanitari dell'Asst di Lecco e come cittadini sul tema della violenza di genere ”, spiegano i promotori del corso di formazione, in programma venerdì 21 novembre nell'aula magna dell'ospedale di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

