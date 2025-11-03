Allenatore Genoa | oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito poi si lavorerà sul nuovo tecnico! Lui il preferito del Grifone per il posto lasciato da Vieira

Allenatore Genoa: oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito, poi a lavoro per il sostituto di Vieira. Un ex Roma e Boca in pole Serata importante per il Genoa, diviso tra campo e panchina. La squadra rossoblù scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per cercare punti salvezza e abbandonare l’ultimo posto in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allenatore Genoa: oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito, poi si lavorerà sul nuovo tecnico! Lui il preferito del Grifone per il posto lasciato da Vieira

Argomenti simili trattati di recente

Nella giornata di oggi il Genoa vorrebbe decidere chi sarà il suo prossimo allenatore, il quale inizierebbe la sua avventura con l’allenamento pomeridiano di martedì. L’incontro con De Rossi è stato positivo e resta il favorito, Vanoli è ritenuto una certezza, piac Vai su Facebook

Salta la seconda panchina in #SerieA. Patrick #Vieira non è più l'allenatore del #Genoa. Squadra affidata ad interim a mister Roberto #Murgita coadiuvato da mister Domenico #Criscito. Ci saranno loro in panchina nella trasferta di lunedì contro il Sassuo - X Vai su X

Genoa, per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore. Testa a testa tra Vanoli e De Rossi - L'obiettivo del club rossoblù è quello di definire l'arrivo del nuovo tecnico tra oggi e domani. Si legge su ilsecoloxix.it

Genoa, Vieira in panchina contro il Sassuolo. Le news sull'allenatore - Confermata la fiducia al francese, che sarà in panchina col Sassuolo per provare a centrare la prima vittoria in campionato. Riporta sport.sky.it

Sassuolo-Genoa, la probabile formazione scelta da Criscito: Ekuban dal 1' - La probabile formazione del Genoa di Murgita a Criscito per la partita contro il Sassuolo: tutti i cambiamenti ... Segnala gianlucadimarzio.com