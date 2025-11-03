Allenatore Genoa | oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito poi si lavorerà sul nuovo tecnico! Lui il preferito del Grifone per il posto lasciato da Vieira

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenatore Genoa: oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito, poi a lavoro per il sostituto di Vieira. Un ex Roma e Boca in pole Serata importante per il Genoa, diviso tra campo e panchina. La squadra rossoblù scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per cercare punti salvezza e abbandonare l’ultimo posto in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

allenatore genoa oggi il sassuolo con murgita e criscito poi si lavorer224 sul nuovo tecnico lui il preferito del grifone per il posto lasciato da vieira

© Calcionews24.com - Allenatore Genoa: oggi il Sassuolo con Murgita e Criscito, poi si lavorerà sul nuovo tecnico! Lui il preferito del Grifone per il posto lasciato da Vieira

Argomenti simili trattati di recente

allenatore genoa oggi sassuoloGenoa, per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore. Testa a testa tra Vanoli e De Rossi - L'obiettivo del club rossoblù è quello di definire l'arrivo del nuovo tecnico tra oggi e domani. Si legge su ilsecoloxix.it

allenatore genoa oggi sassuoloGenoa, Vieira in panchina contro il Sassuolo. Le news sull'allenatore - Confermata la fiducia al francese, che sarà in panchina col Sassuolo per provare a centrare la prima vittoria in campionato. Riporta sport.sky.it

Sassuolo-Genoa, la probabile formazione scelta da Criscito: Ekuban dal 1' - La probabile formazione del Genoa di Murgita a Criscito per la partita contro il Sassuolo: tutti i cambiamenti ... Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Allenatore Genoa Oggi Sassuolo