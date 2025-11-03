Allenamento Sporting Lisbona pre Juve | la rifinitura dei portoghesi alla vigilia del match di Champions – FOTO e VIDEO dall’Academia Cristiano Ronaldo

Allenamento Sporting Lisbona pre Juve: la rifinitura della squadra portoghese pre match di Champions – FOTO e VIDEO. L’attesa è quasi finita. Lo Sporting Lisbona è in piena preparazione per la cruciale trasferta di Champions League contro la Juve. Come da programma, la squadra portoghese è in vigilia e sta svolgendo la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani sera (martedì 4 novembre, ore 21:00) all’Allianz Stadium, un match fondamentale per il destino del girone. Dia de treino na Academia Cristiano Ronaldo? pic.twitter.comdYKIxf39vk — Sporting CP (@SportingCP) November 3, 2025 Rifinitura in casa, poi la partenza per Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

